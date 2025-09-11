  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Midilli'de barış buluşması

Midilli'de barış buluşması

Midilli'de barış buluşması

Mehtap Meral, Birinci Midilli Barış Festivali'nde sahne aldı.

Midilli'de barış buluşması
Sanatçıya, konserde Yunanistan'ın önemli müzisyenlerinden Nikos Andrikos ve Midilli'de yaşayan Türk müzisyen Erdem Güreler, eşlik etti.

 Midilli'de barış buluşması

Meral, Türkçe ile Yunanca eserler seslendirerek, Türk müziğinin zenginliğinden örnekler sundu.

Midilli'de barış buluşması
Binlerce kişinin izlediği konserde, barış mesajları verildi.

 Midilli'de barış buluşması

Sanatçı, ayrıca dünya barışına adadığı ve Filistin için yazdığı 'Ateş İçindeyim' bestesini, ilk kez canlı söyledi.

 Midilli'de barış buluşması


Konser sonrasında duygularını ifade eden Meral, "Sanatın ve müziğin birleştirici gücüne inanıyorum. Midilli Barış Festivali'nde söylediğim her şarkı kalplerde bir umut bıraktığını düşünüyorum. Barış, sadece bir söz değil; müzikle, dostlukla, dayanışmayla yeniden ve yeniden inşa edilmesi gereken bir yolculuktur. İki halk arasında köprü kuran, müziğin evrensel gücünü hatırlatan bir an" dedi.

Midilli'de barış buluşması

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gassal dizisinin Çetin'i Safa Tabur müzik dünyasına adım atıyor
  Magazin

Gassal dizisinin Çetin'i Safa Tabur müzik dünyasına adım atıyor

Cansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç evleniyor
  Magazin

Cansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç evleniyor

Rilastil’den sonbahara ışıltılı bir dokunuş
  Hayatın İçinden

Rilastil’den sonbahara ışıltılı bir dokunuş

Sabancı 100 yaşında!
  Cemiyet

Sabancı 100 yaşında!

Demet Özdemir'den yeni sezona özel kareler
  Magazin

Demet Özdemir'den yeni sezona özel kareler

Melis Kızılaslan yeni imajıyla Nişantaşı’nda ilk kez görüntülendi
  Magazin

Melis Kızılaslan yeni imajıyla Nişantaşı’nda ilk kez görüntülendi