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Metin Yıldız baba olmak için gün sayıyor! Bebeğin adı belli oldu

'Çok Güzel Hareketler' ile şöhrete kavuşan Metin Yıldız, geçtiğimiz akşam eşi Ceylan Yılmaz ile objektiflere takıldı. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden çift, doğacak bebeklerinin ismini açıkladı.

Metin Yıldız baba olmak için gün sayıyor! Bebeğin adı belli oldu

Yakında anne olacak olan Ceylan Yıldız ile eşi Metin Yıldız kameralar karşısına geçti. Hamileliğin iyi geçtiğini belirten Ceylan Yıldız normal doğum ile  bebeğini dünyaya getireceğini söyledi. 

Metin Yıldız baba olmak için gün sayıyor! Bebeğin adı belli oldu

Erkek bir çocuk dünyaya getirecek olan Ceylan Yıldız oğlunun ismini Aşil koyacağını söyledi. Metin Yıldız ise “İsim çok düşündük. Zeus koyacaktık Aşil oldu. Aşerme durumlarında ise onun canı ne çekerse benim de aynı şeyleri çekiyor. Evde turşuları bitirdim” diye konuştu. Metin Yıldız yakında sağlık sektörüne gireceğini söyledi.

 

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