Metallica grubunun üyeleri Kirk Hammett ve Robert Trujillo, Türkiye'ye geldi. İkili, Denizli'de bulunan antik kent Hierapolis'i ziyaret etti.



Dünyanın en ünlü heavy metal gruplarından Metallica'nın üyelerinden Kirk Hammett ve Robert Trujillo, Türkiye'ye geldi. Yunanistan'ın başkenti Atina'da konser veren Metallica'nın üyelerinden Kirk Hammett ve Robert Trujillo, Denizli'ye gitti.



Avrupa turnesine çıkan grubun gitaristleri, Pamukkale ve kentteki ören yerlerini gezdi. Kirk Hammett ile Robert Trujillo, ellerinde gitarlarıyla Ege'nin antik kentlerinden biri olan Hierapolis'te poz verdi.

