  Meryem Uzerli ile Halit Ergenç, İmroz'da Bahar filminin okuma provasında bir araya geldi

Yıllar sonra Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’yi bir araya getiren, kısa sürede sinema dünyasının en merak edilen yapımları arasında yer alan İmroz'da Bahar filmi için yönetmen Özcan Alper ve oyuncular, okuma provasında bir araya geldi.

Yapımcılığını Sky Films’in üstlendiği İmroz’da Bahar filminin okuma provasına yönetmen ve senarist Özcan Alper, Halit Ergenç, Meryem Uzerli ve film ekibi katıldı.



Nisan ayında çekimlerine başlanması planlanan film için gerçekleştirilen provada ekip, senaryo ve karakterlerin iç dünyaları üzerine detaylı değerlendirmelerde bulundu.



Oyuncular, karakterlerinin yolculuklarını derinlemesine analiz ederken, yönetmen Özcan Alper de filmde yaratmak istediği atmosfer ve anlatım dili üzerine ekiple fikir alışverişi yaptı.



Samimi ve üretken bir ortamda geçen buluşma, filmin güçlü oyunculuk performansları ve etkileyici anlatımıyla dikkat çekeceğinin ilk sinyallerini verdi.

Doğası, tarihi ve kültürel yapısıyla öne çıkan İmroz’un büyüleyici atmosferinde geçen film, adada yolları kesişen iki farklı hayatın hikâyesini merkezine alıyor. Geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalan bu iki karakter, hayatın onlara sunduğu ikinci bir şans ihtimali etrafında yeniden şekillenen bir yolculuğa çıkıyor. Film, “İmroz’un baharında aşk yeniden mümkün mü?” sorusunu izleyiciye yöneltiyor.

‘İmroz’da Bahar’, bir araya getirdiği güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici hikâyesi ve Özcan Alper’in kendine özgü sinema diliyle şimdiden yılın en çok konuşulacak yapımları arasında gösteriliyor ve sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor.

