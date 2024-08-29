Merve Dizdar ve Cihan Ayger'den eğlenceli paylaşım!

Merve Dizdar ve Cihan Ayger, ahziran ayında evlendi.



Çift, sosyal medyadan eğlenceli karelerini paylaşmaya devam ediyor.



Ayger, eşiyle fotoğraflarını yayınladı.



Ayger, "Şekerleme öncesi veya sonrası" diye paylaştı.



İkiliye beğeni yağdı.

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