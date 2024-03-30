 Merve Boluğur'dan Serdar Ortaç şarkısı

Merve Boluğur yeni single’ı için Plaza Yapım CEO’su Erkan Karacan ile iş birliği yaptı.

Akmerkez Serafina’da toplantı yapan ikili, çıkışta gazetecilere projeyi anlattı: “Tam bir yaz şarkısı geliyor!” Oyuncu Merve Boluğur, müzik kariyerine iddialı bir single çalışmasıyla devam ediyor. Beste fabrikası Serdar Ortaç’tan yeni bir şarkı alan Boluğur, çıkaracağı single’ın yapımcılığı için Plaza Yapım CEO’su Erkan Karacan ile anlaştı. İkili, 28 Mart Perşembe akşamı Akmerkez’deki Serafina Restoran’da bir araya gelerek projenin detaylarını konuştu. Merve Boluğur mekan çıkışı yapımcısıyla birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



HEYECAN VERİCİ BİR PROJE

Merve Boluğur, Erkan Karacan’la iş birliği için “Benim için çok heyecan verici bir proje. Erkan Bey de beni destekliyor. Bu projede beraber ilerleyeceğimiz için çok mutluyum. Güzel bir sonuç alacağımızı da düşünüyorum. Sağlam bir ekiple çalışıyorum çünkü” dedi. Erkan Karacan da “Ben şarkıyı dinledim, çok beğendim. Nefis bir parça. Destek olmak bize nasip oldu. Bu nedenle çok mutluyuz. Şarkı tamamlandıktan sonra hemen klip çalışmasına başlayacağız” açıklamasını yaptı.

MAYIS AYINDA YAYINLANACAK

Nisan ayında stüdyoya gireceğini dile getiren Boluğur, “Hareketli, tam bir yaz şarkısı. ‘Eller havaya’ tarzında. Hep beraber çok eğleneceğiz. Serdar Ortaç çok değerli bir sanatçı. Onun yapacağı her işte yer almayı gönülden isterim zaten. Çok özel bir insan. Eminim müthiş olacak” diye konuştu. Yeni single’ını mayıs ayında yayınlamayı planladığını ifade eden Merve Boluğur, şarkıcılıktaki iddiasını “Ben oyunculuk eğitimi aldım. Eğitimimin içinde şan dersleri de vardı. Dolayısıyla bu tarz meslekleri icra edebilecek insanlarız” sözleriyle ortaya koydu. Boluğur, muhabirlerin “Sesinizin üzerinde oynama yapılacak mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Aranje yapılırken ister istemez sesle oynanıyor. Klipte de renklerle, görüntülerle oynanıyor biliyorsunuz. Ses düzenlemesi tabii ki olacaktır ama buna ben değil, aranjör karar verecek.”

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