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Mert Ramazan Demir'den flaş Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu hamlesi

Mert Ramazan Demir'den flşa Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu hamlesi... İşte haberin detayları...

Mert Ramazan Demir'den flaş Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu hamlesi

Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını dizisindeki partneri Afra Saraçoğlu ile aşk yaşıyor. Oyuncu, Saraçoğlu'nun o dönem sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile çektirdiği eski fotoğrafı Instagram'dan sildi.

Mert Ramazan Demir'den flaş Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu hamlesi
Yazıcıoğlu, Demir ile Saraçoğlu'nun aşk iddialarından sonra Demir'i takipten çıkmıştı. Demir ise geçtiğimiz günlerde kendisinin ve Saraçoğlu ile Yazıcıoğlu'nun olduğu kareyi hesabından sildi.

 

 

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