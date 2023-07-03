Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını dizisindeki partneri Afra Saraçoğlu ile aşk yaşıyor. Oyuncu, Saraçoğlu'nun o dönem sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile çektirdiği eski fotoğrafı Instagram'dan sildi.



Yazıcıoğlu, Demir ile Saraçoğlu'nun aşk iddialarından sonra Demir'i takipten çıkmıştı. Demir ise geçtiğimiz günlerde kendisinin ve Saraçoğlu ile Yazıcıoğlu'nun olduğu kareyi hesabından sildi.

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