Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ile Sevgili mi? Demir'den Açıklama Geldi

Mert Ramazan Demir, Cihangir'de objektiflere takıldı.

Oyuncu, Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile hakkında çıkan aşk iddialarının hatırlatılması üzerine "Geçen hafta Etiler'de çekimdeydik setimiz vardı, yoksa aramızda sanıldığı gibi aşk durumu yok" dedi.

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