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Mert Nobre'den İstanbul itirafı!

Mert Nobre'den İstanbul itirafı!

Mert Nobre'den İstanbul itirafı!

Eski Brezilyalı futbolcu ve 'Survivor 2026' şampiyonu Mert Nobre, Galataport İstanbul'da görüntülendi.

 Mert Nobre'den İstanbul itirafı!

Mağazaları dolaşan eski futbolcu hayran olduğu İstanbul Boğazı'nı fotoğrafladı.

 Mert Nobre'den İstanbul itirafı!

Hayranlarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektiren Nobre, bir restorana girmeden önce soruları cevapladı.

Mert Nobre'den İstanbul itirafı!
Alışveriş yapan eski futbolcu, "Neredeyse bütün ülkelere gittim, İstanbul gibi güzel bir şehir görmedim. Boğaz'da çay ve kahve içince bütün stresim gidiyor. İstanbul aşığıyım. Eski Brezilyalı futbolcular Bobo ve Alex gibi isimlerle WhatsApp grubumuz var. Orada geçen tek muhabbet Türkiye özlemi..." dedi.

 Mert Nobre'den İstanbul itirafı!

Nobre, "Türkiye'yle ilgili en büyük şaşırdığınız şey ne oldu?" sorusuna, "Geldiğimde soyunma odasında birçok futbolcu sigara içiyordu. Doktor kontrolüne girdiğimizde herkes sigara kullanmadığını belirtiyordu. Buna çok şaşırmıştım" yanıtını verdi.

Mert Nobre'den İstanbul itirafı!Mert Nobre'den İstanbul itirafı!Mert Nobre'den İstanbul itirafı!

 

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