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Mert Fırat'tan umudumuzu yitirmeyelim mesajı

Mert Fırat'tan umudumuzu yitirmeyelim mesajı. İşte detaylar...

Mert Fırat'tan umudumuzu yitirmeyelim mesajı

Başarılı oyuncu Mert Fırat, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı. Kurucusu olduğu DasDas Sahne’de tiyatro provasına gelen Fırat, “Yeni sezona yeni oyunlarla başladık, şimdi de provaya geldim, hem de toplantımız var” dedi.

 Mert Fırat'tan umudumuzu yitirmeyelim mesajı

Son dönemde yaşanan olaylarla ilgili gelen soruya ise şu yanıtı verdi: “Çok can yakan bir süreçten geçiyoruz. Umudumuzu yitirmeyelim. Her güne yeni bir olayla başlıyoruz. Öncelik verilmesi gereken konu, hızlı ve tedbirli bir çözüm sürecine girilmeli.” dedi.

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