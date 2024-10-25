 Mert Fırat'tan umudumuzu yitirmeyelim mesajı

Başarılı oyuncu Mert Fırat, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı. Kurucusu olduğu DasDas Sahne’de tiyatro provasına gelen Fırat, “Yeni sezona yeni oyunlarla başladık, şimdi de provaya geldim, hem de toplantımız var” dedi.
Son dönemde yaşanan olaylarla ilgili gelen soruya ise şu yanıtı verdi: “Çok can yakan bir süreçten geçiyoruz. Umudumuzu yitirmeyelim. Her güne yeni bir olayla başlıyoruz. Öncelik verilmesi gereken konu, hızlı ve tedbirli bir çözüm sürecine girilmeli.” dedi.
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