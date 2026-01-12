Sevilen oyuncu Mert Fırat PizzaExpress Dubai’de müzik severlerle bir araya geldi.

Oyunculuğunun yanı sıra müzikal başarılarıyla da dikkat çeken Fırat, yoğun ilgi gören akustik performansıyla PizzaExpress Dubai JLT sahnesindeydi.

Yerli yabancı birçok davetlinin katıldığı müzik dolu geceye ilgi büyüktü.

PizzaExpress, dünyada eğlence ve gastronominin önemli destinasyonu Dubai’de misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.



PizzaExpress Dubai JTL sahnesi sevilen oyuncu Mert Fırat’ın akustik performansına ev sahipliği yaptı. Oyunculuğunun yanı sıra müzikle de yakından ilgilenen Mert Fırat performansıyla misafirlerden yoğun ilgi gördü.



Mert Fırat'ın mini konserinde ses, atmosfer ve akustik tınılar gecenin keyfini ikiye katladı. PizzaExpress Bölge Direktörü Prashanth Menon, “Her zaman samimi ve sıcak bir atmosfer yaratan geceler yaratmaya çalışıyoruz” diyerek canlı müziğin her zaman DNA’larının bir parçası olduğunu ve Mert Fırat’ın akustik harika yemekler, harika bir ortam ve gerçekten keyif alınan deneyimler yaratma hedeflerine renk kattığını sözlerine ekledi.

Mert Fırat: “Dubai'de ilk kez sahne almak ve bunu PizzaExpress Live sahnesinde yapmak benim için çok heyecan verici ve anlamlı. PizzaExpress markasıyla kurduğum bağın müzik aracılığıyla aynı sahnede bir araya gelmesi gerçekten özel. İzleyiciyle gerçek bir bağ kurabildiğimiz sıcak ve paylaşılabilir bir akşam olduğu için çok mutluyum” dedi.

