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Mert Demir ile çıkan aşk haberlerine Sezer Çakır'dan açıklama geldi!

Mert Demir ile çıkan aşk haberlerine Sezer Çakır'dan açıklama geldi! İşte detaylar...

Mert Demir ile çıkan aşk haberlerine Sezer Çakır'dan açıklama geldi!

Kanal D Magazin'den Uğur Kotan'ın haberine göre;

 Mert Demir ile çıkan aşk haberlerine Sezer Çakır'dan açıklama geldi!


Sezer Çakır, Mert Demir'le çıkan aşk dedikodularını yalanladı.

Mert Demir ile çıkan aşk haberlerine Sezer Çakır'dan açıklama geldi!
Beraber şarkı söylediği andan sonra çıkan aşk haberlerine Çakır, "Aşk yok. Tanışmıyoruz, bu arada şarkıyı çok seviyorum diye coştum" dedi. Mert Demir'in Serenay Sarıkaya ile ayrıldığı söyleniyor.

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