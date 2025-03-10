Meltem Cumbul yıldızlar arasında yerini aldı

Fenerbahçeli oyuncu Meltem Cumbul'un adı Starfan projesi kapsamında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yer alan Efsane Yol’daki yıldızlar arasında yerini aldı.



Meltem Cumbul, "Fenerbahçe sevgisi bambaşka bir duygu. Yapılan bu jest benim için çok değerli ve anlamlı. Fenerbahçe stadında ismimin yazması unutulmaz bir anı oldu. Tüm camiaya teşekkür ediyorum" dedi.

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