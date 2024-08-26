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Melisa Ural'ın doğum gününde buluştular!

Melisa Ural'ın doğum gününde buluştular! İşte detaylar...

Melisa Ural'ın doğum gününde buluştular!

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural doğum gününü kutladı. Doğum gününe anne-babası katıldı.

Melisa Ural'ın doğum gününde buluştular!
Etkinliğe ikilinin oğlu Engincan Ural da katıldı. 1999 yılında boşanan Can ile Ural, kızlarının doğum gününde buluştu. 

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