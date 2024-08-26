Melisa Ural'ın doğum gününde buluştular!

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural doğum gününü kutladı. Doğum gününe anne-babası katıldı.



Etkinliğe ikilinin oğlu Engincan Ural da katıldı. 1999 yılında boşanan Can ile Ural, kızlarının doğum gününde buluştu.

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