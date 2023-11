Melisa Özmen, Bodrum’da Kate Moss detoksuyla forma girdi

Dünyanın en ünlü modellerinden Kate Moss’un hemen her yaz ziyaret ettiği Bodrum’daki The LifeCo’da uyguladığı “İntermitent Fasting-Aralıklı Beslenme” detoksunu uygulayan Melisa Özmen daha sonra yine dünyaca ünlü isimlerin tercih ettiği Sianji Well Being Resort’ta detoks kampına girdi.

Melisa Özmen, Kate Moss detoksunu 1 ay boyunca uygulayıp ve spor dolu bir yaz geçirdikten sonra istediği forma kavuştu. Kış sezonu için iş hayatında farklı ve renkli projelere imza atmanın eşiğindeki Melisa Özmen, yoğun temposu öncesi fiziksel olarak da kendini hazırladı.

