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Melisa Özmen, Bodrum’da Kate Moss detoksuyla forma girdi

Cemiyet hayatının dikkat çeken isimlerinden Melisa Özmen, sağlık dolu bir yaz mevsimini geride bırakırken Kate Moss ve Naomi Campbell gibi dünyaca ünlü isimlerin detoksuyla forma girdi.

Melisa Özmen, Bodrum’da Kate Moss detoksuyla forma girdi

Dünyanın en ünlü modellerinden Kate Moss’un hemen her yaz ziyaret ettiği Bodrum’daki The LifeCo’da uyguladığı “İntermitent Fasting-Aralıklı Beslenme” detoksunu uygulayan Melisa Özmen daha sonra yine dünyaca ünlü isimlerin tercih ettiği Sianji Well Being Resort’ta detoks kampına girdi.

Melisa Özmen, Bodrum’da Kate Moss detoksuyla forma girdi

Melisa Özmen, Kate Moss detoksunu 1 ay boyunca uygulayıp ve spor dolu bir yaz geçirdikten sonra istediği forma kavuştu. Kış sezonu için iş hayatında farklı ve renkli projelere imza atmanın eşiğindeki Melisa Özmen, yoğun temposu öncesi fiziksel olarak da kendini hazırladı.

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