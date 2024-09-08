  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Melis Sezen'den yeni imaj!

Ünlü oyuncu Melis Sezen'den yeni imaj! İşte detaylar...

Melis Sezen'den yeni imaj!

Başarılı oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı.

 Melis Sezen'den yeni imaj!

Bir mücevher markasın yüzü olan güzel oyuncu öğle saatlerinde alışveriş merkezinde kurulan sete doğru giderken görüntülendi. Kahvesini aldıktan işe koyulan oyuncu, son zamanlarda yaptığı radikal saç değişikliğiyle gündeme gelmişti.

 Melis Sezen'den yeni imaj!

Saçlarını koyu renge boyayan güzel oyuncu, yeni rengini çok sevdiğini belirtti. Reklam çekimleri sırasında da güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Sezen, kendisini fark eden hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tugay Mercan evleniyor mu? İşte cevabı...
  Magazin

Tugay Mercan evleniyor mu? İşte cevabı...

Engin Altan Düzyatan oğlu Emir ile Manchester City'in antrenmanını izledi
  Magazin

Engin Altan Düzyatan oğlu Emir ile Manchester City'in antrenmanını izledi

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir hamile olduğunu açıkladı!
  Magazin

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir hamile olduğunu açıkladı!

“Yanlış anlaşılmasın ablam değil annem”
  Magazin

“Yanlış anlaşılmasın ablam değil annem”

İsrail' in Filistin'e saldırısı sinemaya taşınıyor
  Kültür - Sanat

İsrail' in Filistin'e saldırısı sinemaya taşınıyor

Serkan Tınmaz ve Mavi Gri’den müzikal sürpriz
  Magazin

Serkan Tınmaz ve Mavi Gri’den müzikal sürpriz