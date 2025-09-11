 Melis Kızılaslan yeni imajıyla Nişantaşı’nda ilk kez görüntülendi

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Melis Kızılaslan, yeni projesi Cennetin Çocukları için imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyattı.

Nişantaşı City’s’te köpeği Prens ile birlikte ilk kez sarışın haliyle görüntülenen oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.



Dizide Zafer Algöz’ün eşi “Şebnem” karakterine hayat veren Kızılaslan, köpeği Prens’in de diziye dahil olacağını söyledi. “Bütün projelerde esmerdim. Yeni projem için sarışın oldum. İlk başta çok yabancı geldi, aynaya bile bakamadım. Ama sonra alıştım ve şimdi tadını çıkarmaya çalışıyorum. Herkes çok beğendi” dedi.

Karakteri hakkında da konuşan oyuncu, “Sarışın olduktan sonra Şebnem’e tam anlamıyla dönüştüm. Daha kokoş, daha hareketli bir karakter oldu. Prens de sete çok uyum sağladı, komutları harika uyguluyor. Zafer Bey de çok sevdi. İsmail Hacıoğlu’nun hayranıyım, onunla aynı sette olmak büyük mutluluk” ifadelerini kullandı. Bu sezon iki ayrı projeyle ekranlarda olacağını belirten Kızılaslan, Cennetin Çocukları’nın yanı sıra Harman Yeri dizisinde de rol alacağını ve iki yapımdan da umutlu olduğunu dile getirdi.



HAYALİM LEYLA GENCER’İN HAYATINI OYNAMAK

Oyunculuğun yanı sıra müzisyen, orkestra şefi ve solist kimliğiyle de öne çıkan Melis Kızılaslan, ilerleyen dönemde dizilerde sesini kullanmak istediğini dile getirdi. Sanata olan tutkusu hakkında konuşan oyuncu, “Leyla Gencer, ülkemizi yurtdışında gururla temsil etmiş çok kıymetli bir opera sanatçımızdı. Onun hayatını oynamak en büyük hayallerimden biri “ dedi.

Kızılaslan ayrıca, Türkan Şoray’ın filmlerinde seslendirdiği şarkılardan oluşan “Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi” adlı müzikal gösterinin solistliğini üstlenmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. “Ortaya muazzam bir iş çıktı. Türkan Hanım ile büyüdük, onunla aynı sahneyi paylaşmak unutulmaz bir anıydı. Bu yıl da sahnelerde olmaya devam edeceğiz” diyerek müzikteki yolculuğunu da vurguladı.

