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Melek Mosso'dan lahmacun çıkışı! Saçma ego savaşları oluyor

Melek Mosso'dan lahmacun çıkışı! Saçma ego savaşları oluyor. İşte detaylar...

Melek Mosso'dan lahmacun çıkışı! Saçma ego savaşları oluyor

Melek Mosso, Nişantaşı'nda görüntülendi.

  Melek Mosso'dan lahmacun çıkışı! Saçma ego savaşları oluyor

Bayram alışveriş yapan şarkıcı, "Bu yıl albümle ilgileneceğim, kafamı dinlemek de istiyorum. Ben durunca bir şalteri kapatmayı seviyorum, telefonları da falan kapatıyorum o yüzden tatillerim güzel geçiyor. Albümde 11 şarkı olacak gibi gözüküyor. İlk şarkım Hayat yazın ilk parçası olacak" dedi.

Melek Mosso'dan lahmacun çıkışı! Saçma ego savaşları oluyor
Bodrum'daki lahmacun tartışması için şarkıcı, "O tip yerlere gitmem çok bayılmıyorum da gitmeye... Bana, 'Ben bu lahmacunun parasını ödeyebiliyorum, sen ödeyemiyorsun' gibi geliyor. Saçma ego savaşları oluyor orada. Enayilik mi yoksa ego savaşı mı orasını bilmiyorum, bana farklı geliyor. Benim tarzıma uymuyor. Lezzet peşinden tabii koşarım, bir şef vardır yıldızlıdır o parayı veririm. Herhangi bir yere gidip de orası pahalı olduğu için o yemeğe asla para vermem. Bunun da ciddi enayilik olduğunu düşünüyorum" dedi.

  Melek Mosso'dan lahmacun çıkışı! Saçma ego savaşları oluyor

Volkan Konak'ın sahnede kalp krizi geçirip hayatını kaybetmesi üzerine Moso, "Daha önce gittiğim otelde rahatsızlanmıştım, sıkıntı yaşamamıştım. Son zamanda buna dikkat ediyorum, 'ambulans var mı?' diye bakıyorum. Evet ambulans var. Belki Volkan abinin bu durumundan sonra daha da özen gösterilmiştir. Ambulans da doktor da gördüm. Ambulanslar zaten donanımlı diye biliyorum. Mutlu ve güvende hissettim" diye konuştu.

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