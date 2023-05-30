Mehmet Fatih’ten ‘Ay Işığı’ konseri

Vigür Kültür Sanat organizasyonuyla düzenlenen ve konser gelirinin depremzedelere bağışlanacağı konser; izleyicileri, Zorlu PSM'nin büyülü atmosferinde Türk müziğinin derin köklerine bir yolculuğa çıkaracak.

Kendine özgü yorumuyla türkülerin ruhunu canlandıran Mehmet Fatih, dev orkestrası eşliğinde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.



Özgür Arkun yönetiminde, her biri enstrümanında usta, Türkiye’nin en iyi müzisyenlerinden oluşan dev orkestra eşliğinde sahneye çıkacak olan Mehmet Fatih; Ay Işığı' albümünde yer alan seçkin türküler ve özenle seçilen repertuarıyla sahnede olacak. Evlerinin Önü Yonca, Garip Bir Kuştu Gönlüm, Süryani, Ay Işığında, Ötme Bülbül, Bahça Duvarı, Çay İçinde Adalar, Ağlama Yar, Bu Bağ Bizim Olaydı, Yoğurt Koydum dolaba, Sarhoş, Kafama Sıkar Giderim, Yaz Demedim Kış Demedim, Şaşkın, Karanfil Deste Gider gibi şarkılarından oluşan geniş repertuarı ve 30 kişilik orkestrası eşliğinde eşsiz bir müzikale davet eden Mehmet Fatih, türkülerin duygusal derinlikleri ve hikayelerini dinleyicilere aktaracak.

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