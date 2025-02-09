 Mehmet Aslantuğ, aşk orucunu bozdu mu? O isimle aşk mı yaşıyor?

Mehmet Aslantuğ, paylaşımı kafa karıştırdı.



27 yıl birlikte olduğu Arzum Onan ile Mayıs 2023'te evliliğini bitiren oyuncu, Instagram paylaşımıyla şaşırttı.



Aslantuğ, Uzman Klinik Psikolog Canan Şahin'in karelerini yayınlandı.



Oyuncu, "Bi bakış bile yetermiş ya... Her şeyi anlatmaya...

E yetmesin mi. Çıkar bakışmayı. Mesela sevgide. Olmaz ki. Velhasıl. Bakışarak geldik. Bakışarak gideceğiz. Öyleyse hoşgeldiniz.



Bedeni unutmuş bi zihnin. Dansla terapi edilebildiğini... Nihayet. Siz öğrettiniz" dedi.

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