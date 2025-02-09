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Mehmet Aslantuğ, aşk orucunu bozdu mu? O isimle aşk mı yaşıyor?

Mehmet Aslantuğ, aşk orucunu bozdu mu? O isimle aşk mı yaşıyor? İşte detaylar...

Mehmet Aslantuğ, aşk orucunu bozdu mu? O isimle aşk mı yaşıyor?

Mehmet Aslantuğ, paylaşımı kafa karıştırdı.

Mehmet Aslantuğ, aşk orucunu bozdu mu? O isimle aşk mı yaşıyor?
27 yıl birlikte olduğu Arzum Onan ile Mayıs 2023'te evliliğini bitiren oyuncu, Instagram paylaşımıyla şaşırttı.

Mehmet Aslantuğ, aşk orucunu bozdu mu? O isimle aşk mı yaşıyor?
Aslantuğ, Uzman Klinik Psikolog Canan Şahin'in karelerini yayınlandı.

Mehmet Aslantuğ, aşk orucunu bozdu mu? O isimle aşk mı yaşıyor?
Oyuncu, "Bi bakış bile yetermiş ya... Her şeyi anlatmaya...

Mehmet Aslantuğ, aşk orucunu bozdu mu? O isimle aşk mı yaşıyor?

E yetmesin mi. Çıkar bakışmayı. Mesela sevgide. Olmaz ki. Velhasıl. Bakışarak geldik. Bakışarak gideceğiz. Öyleyse hoşgeldiniz.

 Mehmet Aslantuğ, aşk orucunu bozdu mu? O isimle aşk mı yaşıyor?


Bedeni unutmuş bi zihnin. Dansla terapi edilebildiğini... Nihayet. Siz öğrettiniz" dedi.

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