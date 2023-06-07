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Maxxmora Outdoor Living Concept’ten çok özel davet

Yaklaşık 4 yıl önce Türkiye’de doğan, iş birliği yaptığı ulusal ve uluslararası tasarım ekipleri ve İstanbul’da bulunan üretim tesisi ile, yenilikçi mühendislik sistemlerini el sanatlarının geleneksel yöntemleriyle birleştirerek evrensel tasarımlara sahip dış mekan mobilyaları üreten Maxxmora Outdoor Living Concept, global marka lansmanını özel bir davetle gerçekleştirdi.

Maxxmora Outdoor Living Concept’ten çok özel davet

Bu yılın ilk çeyreğinde, Londra, Hamburg, Cannes ve İstanbul Showroom’larını eş zamanlı olarak tamamlayarak global bir marka olma yolunda çok önemli adımlar atan Maxxmora, geçtiğimiz akşam Etiler’de yer alan Türkiye’deki ilk showroomunda gerçekleştirdiği özel davette, Türkiye ve dünyadan pek çok tasarımcı ve mimar başta olmak üzere pek çok konuk ağırladı.

Maxxmora Outdoor Living Concept’ten çok özel davet

Maxxmora Outdoor Living Concept kurucusu İmmanuel Özyürek ve eşi Anna Özyürek’in ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel geceye katılanlar arasında; Maxxmora Almanya’dan Guido Strottman, Maxxmora İngiltere’den Tonny Holman ve Abdullah Almatroushi, Maxxmora Fransa’dan Erik Bermard ve Maxxmora Seul’den Mr. Park’ın yanı sıra; Emre Arolat, Defne Koz, Marco Susani, Didem Bağrıaçık, Esra Kazmirci, Hakan Helvacıoğlu, Ali Türker, Rana Korgül, Günseli Kato, Moris Kohen & Pınar Hacıraifoğlu, Özlem & Gökhan Avcıoğlu, Berna Sağlam Naipoğlu, İdil Lüleci, Ayşegül Hotiç, Asli Küseyiroğlu, Gökay Gündoğdu, Bulut Reyhanoğlu, Mirela Cerica, Şebnem Buhara, Jeyan Ülkü, Daphne & Marcel Behar, Emek Külür, Melda Narmanlı Çimen, Arzu Kunt, Merve Sakman, Ezra Çetin, Tuba Çetin ve Yelda İpekli de vardı.

MÜKEMMELİYET PEŞİNDE KOŞANLAR İÇİN

Dış mekânda geçirilen her anı eşsiz hatıralara dönüştürmeyi hedefleyen ve ilhamı seçkin bir yaratıcılıkla yoğuran marka; bahçe, teras, balkon gibi açık hava yaşam alanları için oturma gruplarından yemek masalarına, sandalyelerden şezlonglara, puflardan daybed’lere kadar tüm dış mekan mobilya üretimini kendi tesislerinde gerçekleştiriyor. Şemsiyeler, ısıtıcılar ve dış mekan mutfak uygulamaları gibi tamamlayıcı aksesuarlar için ise dünyanın en iyi markaları ile iş birliği içinde olan Maxxmora aynı zamanda Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, Norveç, Kanada ve ABD gibi dünyanın pek çok ülkesine ihracat gerçekleştiriyor.

BEŞİNCİ SHOWROOM ÇOK YAKINDA SEUL’DE

İstanbul’daki ilk showroom’unu Nispetiye Caddesi’nde açan Maxxmora Outdoor Living Concept, aynı anda kapılarının açtığı Hamburg, Londra ve Cannes’daki showroom’larına çok kısa bir süre sonra Seul’u ekleyecek.

Maxxmora Outdoor Living Concept’ten çok özel davet

DEFNE KOZ & MARCO SUSANI İLE

Pazara uluslararası güçlü bir giriş yapan marka, lansman gecesinde aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası arenadaki en güçlü tasarımcılarından Defne Koz & Marco Susani ile gelecek sezon için yaptıkları iş birliğini de ilk kez lansman gecesinde duyurdu.

 

 

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