Mavi Gönüllüleri, Indigo Turtles projesi ile Caretta Caretta’ları Akdeniz’le buluşturmaya devam ediyor

EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat’tan teorik eğitim aldıktan sonra yine Canbolat’ın rehberliğinde tamamen bilimsel olarak yürütülen arazi çalışmalarına katılan çalışanlar, deniz kaplumbağalarının çevresel etkilerden korunmaları ve hayati tehlikelerden arınmış bir şekilde denize adım atmalarına yardımcı oldu.

Indigo Turtles ile 11 yıldır biyoçeşitliliği korumaya devam

EKAD, 25 yılda 1.3 milyonun üzerinde Caretta Caretta’yı denizle buluşturarak Akdeniz’e hayat verirken, Mavi de Indigo Turtles projesi de 11 yıldır bu zorlu yaşam mücadelesine destek veriyor.

120 milyon yıldır yaşayan ve Akdeniz faunasının doğal bir parçası haline gelmiş Caretta Caretta ve Chelonia Mydas deniz kaplumbağalarını korumak adına Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) çalışmalarını Akdeniz’in en büyük yuvalama alanı Belek’te sürdürüyor. Yavru kaplumbağalar yumurtadan çıktıkları andan itibaren birçok tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Bırakılan yumurtaların sadece binde 2-3’ü erginliğe ulaşabiliyor.

EKAD’ın Mayıs-Eylül tarihleri arasında Belek’te gerçekleştirdiği çalışmalara, Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden gelen yüzlerce üniversiteli gönüllünün yanı sıra, Mavi çalışanları, müşterileri, bursiyerleri ve takipçileri de katılıyor. Gönüllü gençler sahilde kamp kurarak, ergin dişi kaplumbağaların yumurtalarını dış faktörlerden korumak, yumurtadan çıkan yavruların denize ulaşmasını sağlamak için çalışıyor.

Biyoçeşitlilik ve gönüllülük konusunda önemli bir farkındalık yaratan proje kapsamında koruma çalışmaları başladığında bölgede sadece 350 yuva varken, bu sayı bugünlerde 2.350’ye ulaştı. 2023 yılında denize ulaşan yavru sayısı 83 bin oldu.

Mavi, genişleyen Indigo Turtles koleksiyonuyla Caretta Caretta’lara hayat vermeyi sürdürüyor

Projenin 11. yılında tişörtün yanı sıra sweatshirt, gömlek, şort gibi yepyeni ürünlerle zenginleşen İndigo Turtles koleksiyonu, Mavi müşterilerini de bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyor. Koleksiyondaki ürünleri satın alanlar, Akdeniz’e hayat vermeyi amaçlayan projenin gönüllü destekçisi haline gelerek beş deniz kaplumbağası evlat ediniyor.

Koleksiyon, Türkiye’nin yanı sıra Mavi’nin Amerika ve Kanada’daki online mağazalarında da satışa sunuluyor.

Yavru deniz kaplumbağaları hakkında genel bilgiler

Yavruların erginliğe ulaşma yaşına gelmesi 15-20 yıl aldığından, sağlıklı büyüme koşullarının yaratılması, Akdeniz’in ekolojik yaşamına önemli katkı sağlıyor.

Koruma altına alınan deniz kaplumbağalarının ortalama ömrü 60 yıl, 15-20 yaşında ergenliğe ulaşıyorlar.

Yaşamlarının çoğu denizde geçiyor ve yalnızca dişiler yumurtlamak için doğdukları kumsala geri dönüp sahile çıkıyor.

Beslenme ve kışlama alanlarına gitmek için çok uzun mesafelere göç ettiklerinden, ortalama üç yılda bir yuvalıyorlar.

Her dişi, ömrü boyunca yaklaşık 40 kadar yuva yapıp yaklaşık 3.200 yumurta bırakıyor.

1999’da bölgede sadece 350 yuva varken geçtiğimiz yıl bu sayı 2.350’ye ulaştı.

Bugüne kadar Belek sahiline bırakılan yaklaşık 2 milyon yumurta korumaya alındı. Yaklaşık 1.3 milyon yavru ise denizle buluşturuldu.

Bu zamana kadar yaklaşık 2.700 gönüllü kampta görev aldı. Bunların yaklaşık 250’si yurt dışındaki üniversitelerden katıldı.

Arazi çalışmaları hakkında bilgiler

Erginlerin yuvalamak için sahillere geldikleri ve yavruların yuvadan çıktıkları saatlerde yapılan arazi çalışmaları Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat önderliğindeki gönüllüler tarafından yürütülüyor.

Her yıl Mayıs-Eylül ayları arasında, kampta Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden gelen yaklaşık 100 kişilik gönüllü ekibi ağırlanıyor.

Gönüllüler gelişlerini takiben kamp alanında önce teorik eğitim, sonra da arazide pratik eğitimler alıyor ve ilerleyen günlerde ekiple birlikte araziye çıkıyor. Ekipte daima, konuyla ilgili deneyime sahip en az 4-5 gönüllü bulunuyor.

Mayıs ayında ergin kaplumbağalar kumsala çıkıp yumurtalarını bırakıyor, Temmuz sonundan itibaren ise yavru kaplumbağa çıkışları başlıyor. Ekipler, gece arazilerinde 22:00 - 03:30, sabah arazilerinde de 05:30 - 11:00 saatleri arasında kumsallarda çalışıyor. Gönüllüler her gün yüksek sıcaklık altında 30 km’lik sahili büyük bir titizlikle tarıyor. Ergin kaplumbağaların markalanması ve ölçümü, yuvaların kafeslenmesi ya da taşınması, yavru oryantasyon çalışmaları ve kontrol açışları gibi arazi çalışmaları gerçekleştiriyor.

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