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Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez hamile mi? Açıklama geldi!

Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez hamile mi? İşte detaylar...

Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez hamile mi? Açıklama geldi!

Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'in hamile olduğu iddia edilmişti.

 

Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez hamile mi? Açıklama geldi!
Suarez, habere açıklık getirdi.

 Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez hamile mi? Açıklama geldi!

Bikinili karesini yayınlayan şarkıcı ve oyuncu, "Hamile değilim" dedi.

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