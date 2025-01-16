 Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez hamile mi? Açıklama geldi!

Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'in hamile olduğu iddia edilmişti.



Suarez, habere açıklık getirdi.

Bikinili karesini yayınlayan şarkıcı ve oyuncu, "Hamile değilim" dedi.

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