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Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya dikkat çeken mesaj!

Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya dikkat çeken mesaj! İşte detaylar...

Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya dikkat çeken mesaj!

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya yüzüklü mesaj geldi.

Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya dikkat çeken mesaj!

Nara, geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıklamıştı.

Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya dikkat çeken mesaj!
Icardi, parmağındaki yüzüğü ise çıkarmadı.

 Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya dikkat çeken mesaj!

Antrenmandan fotoğraf paylaşan futbolcunun, yüzüğü dikkat çekti.

 

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