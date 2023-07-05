Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın Bodrum’da açtığı “Denizden Restoran’a” büyük ilgi

Özel sunumlar için kullanılan; balığın dinlendirilmesini ve lezzetinin özelleştirilmesini sağlayan dolaplarla misafirlerin çok nitelikli lezzetlerle buluşmasının sağlandığı restoranda, Mehmet şefin deniz mahsülleri ile yaptığı tüm imza yemekler, Dry Aged dolapta dinlendirilen balıklar, yerel dokuya uygun ama dünyada iz bırakacak bir damak lezzeti yerli ve yabancı misafirlerle buluşmaya devam ediyor.

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