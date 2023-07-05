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Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın Bodrum’da açtığı “Denizden Restoran’a” büyük ilgi

Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın Bodrum Merkez’de, Kocadon Museum Hotel’de açtığı yeni restoran Denizden Bodrum büyük ilgi gördü. Bayram boyunca pek çok ünlünün, gurmenin ve cemiyet hayatının uğrak noktası haline gelen restoran, Dry Aged balık konseptini de ilk kez Bodrum’a taşıdı.

Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın Bodrum’da açtığı “Denizden Restoran’a” büyük ilgi

Özel sunumlar  için kullanılan; balığın dinlendirilmesini ve lezzetinin özelleştirilmesini  sağlayan  dolaplarla misafirlerin çok nitelikli  lezzetlerle buluşmasının sağlandığı restoranda, Mehmet şefin deniz mahsülleri ile yaptığı tüm imza yemekler, Dry Aged dolapta dinlendirilen balıklar, yerel dokuya uygun ama dünyada iz bırakacak bir damak lezzeti  yerli ve yabancı misafirlerle buluşmaya devam ediyor.

 

 

 

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