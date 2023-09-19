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SnobMagazin.com

Mara yepyeni ürünleri ile Beauty Istanbul Fuarı’nda

Adını ‘kadın’dan alan ve bugüne dek yaşamı kolaylaştıran, pratik ve inovatif ürünleri ile kadınların yanında olan Mara Kozmetik, birbirinden eşsiz ürünlerini bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Beauty Istanbul 2023 Fuarı’nda sergileyecek. 27-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Uluslararası Kozmetik, Güzellik, Kuaför, Ev Bakım Ürünleri, Private Label, Ambalaj ve Ham Madde Fuarı, sektör profesyonellerini bir araya getirecek. 

Mara yepyeni ürünleri ile Beauty Istanbul Fuarı’nda

İlhamını kadınların renkli, özgün ve enerji dolu dünyasından alan ve farklı kategorilerdeki ürünleriyle dikkatleri üzerine çeken Mara Kozmetik, bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Beauty Istanbul 2023 Fuarı’nda yepyeni ürünlerini sergilemeye hazırlanıyor.  

Eylül ayında lansmanı planlanan 3 yeni ürününü ilk kez Beauty Istanbul’da görücüye çıkaracak olan Mara, özellikle WeMara Güneş Serisi, Mia Mina Güneş Serisi, WeMara Saç Bakım Serisi ile öne çıkıyor. Kadınların hayatını kolaylaştıran tüm ürünleriyle fuarda yer alacak olan Mara, Hall 7/ 7E 110 nolu stantta ziyaret edilebilecek.  

27-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan 4. Uluslararası Kozmetik, Güzellik, Kuaför, Ev Bakım Ürünleri, Private Label, Ambalaj ve Ham Madde Fuarı (Beauty Istanbul 2023), sektörden binlerce markaya ev sahipliği yapacak.

 

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