 Manifest’ten festival coşkusu

Türkiye’nin dikkat çeken kız grubu Manifest, Edirne’de düzenlenen Trakya Fest sahnesinde unutulmaz bir performansa imza attı.



Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği gecede, grup yalnızca müzikleriyle değil, sahne enerjisi, kostümleri ve koreografileriyle de adeta görsel bir şov sundu.

İstanbul Festivali’nin açılış konserinde, festival tarihinin rekorunu kıran Manifest grubu önceki gün de Trakya Fest sahnesindeydi.

Esin, Hilal, Lidya, Mina, Sueda ve Zeynep ilk İstanbul dışı konserlerini verdi. Manifest; “Zamansızdık”, “Arıyo”, “KTS”, “Snap”, “Yaşanacaksa” gibi şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyledi. Solo şarkıları ve sahne performanslarıyla festival katılımcılarına 2 saat unutulmaz bir şov yaşatan Manifest renkli stilleriyle de büyük beğeni topladı. İstanbul dışındaki ilk konserlerini gerçekleştiren grup, eylül ayında da Türkiye turnesine çıkacak. Manifest, Bursa, İzmir, Konya, Antalya, Kayseri, Adana, Eskişehir ve Ankara’dan oluşan uzun bir konser turuna hazırlanıyor.

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