 Makyaja hazır sağlıklı görünen bir cilt ile uyanın

Makyaj artistlerimizin favorisi olan bu 2'si 1 arada serum, gece boyunca cildinizi güçlendirmeye yönelik özel bir formül sunuyor. 10 farklı etkili bileşeniyle zenginleştirilmiş Vitamin Enriched Smoothing Serum, pürüzsüz bir cilt yaratmak için mükemmel bir baz oluştururken cildi nemlendirir ve sağlıklı bir görünüm yaratır.

GECE BOYUNCA CİLDİNİZDE %100 NEM ARTIŞI i

VE Smoothing Serum, HydroGlow Meyve Kompleksi, Niasinamid, ve C vitamini gibi 10 etkili cilt bakımı içeriği ile cildinizde %100 nem artışı sağlar.

HydroGlow Meyve Kompleksi, karpuz ve elma özleri ile kaktüs çiçeği içerir; uzun süreli nemlendirme sağlayarak nem dengesini korur.

Niasinamid (Vitamin B3), uzun süreli nemlendirme ve bariyer koruması sunar; aynı zamanda zamanla cilt tonunu aydınlatır, eşitler ve sivilce izlerinin görünümünü iyileştirir.

C vitamini: Donukluğa karşı savaşır ve zamanla cilt tonunu aydınlatıcı etkiler sunar.

Acetyl Glucosamine, hücre yenilemesi ile cildin dokusunu düzeltir ve eşitler.

Hiyalüronik Asit, cilde nem sağlayarak ince kuru çizgileri dolgunlaştırır.

Shea Yağı, cildi destekler ve bakım yapar.

Çarkıfelek Yağı, Omega-3 içeren besleyici, yenileyici ve yumuşatıcı özelliklere sahiptir.

Lactobacillus Ferment ve Kafein, cildi yatıştırır ve kızarıklığın görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

GERÇEK SONUÇLARLA AYDINLANAN BİR CİLT!

4 haftada daha pürüzsüz, parlak ve eşit tonlu bir cilt; ii

Katılımcıların %93'ü zamanla makyaj uygulaması için pürüzsüz bir cilt oluşturduğunu söylüyor. iii

Katılımcıların %92'si cildin daha ışıltılı göründüğünü belirtiyor. iv

Katılımcıların %91'i cildin daha pürüzsüz hissettiğini söylüyor. v

Katılımcıların %91'i cildin daha parlak göründüğünü ifade ediyor. vi

Katılımcıların %90'ı cildin dokusunun iyileştiğini söylüyor. vii

Katılımcıların %90'ı cildin daha duru göründüğünü belirtiyor.viii



CİLT GÜZELLİĞİNİZDE SABAH VE GECE RUTİNİ

Sabah Rutini:

Vitamin Enriched Smoothing Serum'u cilde masaj yaparak uygulayın.

Vitamin Enriched Face Base ve Vitamin Enriched Eye Base ile takip ederek makyaja hazır bir cilt elde edin.

Katılımcıların %91'i bu ürünlerle makyajın pürüzsüz uygulandığını kabul ediyor.ix

Gece Rutini:

Vitamin Enriched Smoothing Serum ile yüze masaj yapın.

Favori gece nemlendiricinizle devam ederek ekstra nem elde edin.

i US/EMEA: 21 kadın üzerinde ürünü bir gece kullanıldıktan sonra klinik test.

ii US/EMEA: 51 kadın üzerinde ürünü 4 hafta kullanıldıktan sonra klinik test.

iii US/EMEA: 153 kadın üzerinde ürünü 2 hafta kullanıldıktan sonra tüketici testi.

iv US/EMEA: 151 kadın üzerinde ürünü 2 hafta kullanıldıktan sonra tüketici testi.

v US/EMEA: 150 kadın üzerinde ürünü 2 hafta kullanıldıktan sonra tüketici testi.

vi US/EMEA: 149 kadın üzerinde ürünü 2 hafta kullanıldıktan sonra tüketici testi.

vii US/EMEA: 141 kadın üzerinde ürünü 2 hafta kullanıldıktan sonra tüketici testi.

viii US/EMEA: 147 kadın üzerinde ürünü 2 hafta kullanıldıktan sonra tüketici testi.

ix Vitamin Enriched Smoothing Serum'ı günde iki kez 4 hafta boyunca kullanan ve ardından bir hafta boyunca Vitamin Enriched Smoothing Serum ve Vitamin Enriched Face Base rutinini günde iki kez kullanan 160 kadın üzerinde tüketici testi.



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