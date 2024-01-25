 Mahsun Kırmızıgül, 'Unutmam Seni' klibinde duşa girdi

Mahsun Kırmızıgül’den sevenlerine yeni yıl sürprizi!

Geçtiğimiz Ağustos ayında “Psikoloji – Benim Adım İsyan” isimli şarkısını yayınlayan Mahsun Kırmızıgül,

26 Ocak’ta yeni teklisi “Unutmam Seni” ile bir kez daha A1 Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşacak.

Konserlerine ve stüdyo çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kırmızıgül’ün yeni şarkısı Trap ve Arabesk ezgilerinin bulunduğu slow bir pop şarkısı.

Şarkının söz ve bestesi Mahsun Kırmızıgül’e,

aranjesi Osman Çetin’e ait. Klip ise Kemal Başbuğ imzası taşıyor.

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