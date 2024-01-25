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Mahsun Kırmızıgül, 'Unutmam Seni' klibinde duşa girdi

Mahsun Kırmızıgül, 'Unutmam Seni' klibinde duşa girdi. İşte detaylar...

Mahsun Kırmızıgül, 'Unutmam Seni' klibinde duşa girdi

Mahsun Kırmızıgül’den sevenlerine yeni yıl sürprizi!

 Mahsun Kırmızıgül, 'Unutmam Seni' klibinde duşa girdi

Geçtiğimiz Ağustos ayında “Psikoloji – Benim Adım İsyan” isimli şarkısını yayınlayan Mahsun Kırmızıgül,

 Mahsun Kırmızıgül, 'Unutmam Seni' klibinde duşa girdi

26 Ocak’ta yeni teklisi “Unutmam Seni” ile bir kez daha A1 Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşacak.

 Mahsun Kırmızıgül, 'Unutmam Seni' klibinde duşa girdi

Konserlerine ve stüdyo çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kırmızıgül’ün yeni şarkısı Trap ve Arabesk ezgilerinin bulunduğu slow bir pop şarkısı.

 Mahsun Kırmızıgül, 'Unutmam Seni' klibinde duşa girdi

Şarkının söz ve bestesi Mahsun Kırmızıgül’e,

 Mahsun Kırmızıgül, 'Unutmam Seni' klibinde duşa girdi

aranjesi Osman Çetin’e ait. Klip ise Kemal Başbuğ imzası taşıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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