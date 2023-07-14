Mahsun Kırmızıgül taksi bulamayınca bakın ne yaptı? Görenler şok oldu!

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Alaçatı'da taksi bulamadı.



Şarkıcı, taksi bulamayınca minibüse bindi.



Karşısında Kırmızıgül'ü görenler şok oldu.



Otobüsün içindekilerle sohbet eden şarkıcı, mini bir konserde verdi.

Kırmızıgül'ün görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

O anları Instagram'dan paylaşan Kırmızıgül, "Çeşme’de cumartesi çıkacağım Günay programı öncesinde arkadaşlarımızla yemeğe çıktık. Yemekte alkol almış olan arkadaşımın aracını kullanarak onu evine bıraktık ama gecenin o saatinde hotele gitmek için taksi aradık, bulamayınca minibüse bindik. Minibüse binince kısa bir şoktan sonra, çok samimi bir ortam gelişti. İnsanlar şarkı söylememi isteyince, onları kırmadım ve hep birlikte 20 dakikalık unutulmaz anlar yaşadık" dedi.

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