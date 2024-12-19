Mahsun Kırmızıgül sahnede gözyaşlarına boğuldu

Hayatında derin izler bırakan ve her seferinde “O benim diğer yarım” dediği annesi Faike Arık’ı geçtiğimiz günlerde toprağa veren Mahsun Kırmızıgül, ilk kez çıktığı Şerefe İzmir sahnesinde duygu dolu anlar yaşadı.



Yaklaşık bin kişinin tıklım tıklım doldurduğu mekanda hemen her şarkıda duygusal anlar yaşayan Kırmızıgül, “Bu gece sahnede olmak hayatımın en zor anlarından biri. Benim için dünyanın en büyük insanı olan annemi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ama şunuda iyi biliyorum hayat her şeye rağmen devam ediyor. Bu gece evine ekmek götüren emekçiler için ve aylar öncesinden rezervasyonlarını yapan siz değerli insanlar için buradayım.



Annem bana hep insanlara ve emeğe saygılı olmamı öğretti. Bu akşam şarkılarımı annemin anısına söyleyeceğim.” sözlerini sarf ettikten sonra annesi Faike Arık’ın en sevdiği şarkı olan “Kardeşlik Türküsü”nü seslendirdi.



Gece boyunca sahnede vakur bir duruş sergilemeye çalışan başarılı sanatçı Mahsun Kırmızıgül, hareketli ve tempolu şarkılarda ise mikrofonu vokalistlerine bırakmayı tercih etti.



Yaklaşık bir buçuk saat kaldığı sahneden alkışlar eşliğinde inen Mahsun Kırmızıgül; “Bu geceyi elbet bir gün telafi ederiz. Anlayışınıza sığınıyorum. Hepinizi çok seviyorum.” Diyerek Şerefe İzmir’i tıklım tıklım dolduran kalabalığın önünde saygı ile eğildi.

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