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Magarsus'un fragmanı yayınlandı

Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal’ın başrollerinde yer aldığı Magarsus’un fragmanı heyecan yarattı. İşte detaylar...

Magarsus'un fragmanı yayınlandı

Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV’nin yeni ve merakla beklenen projesi Magarsus’un ilk fragmanı yayınlandı. Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal’ın başrollerinde yer aldığı Magarsus’un fragmanı heyecan yarattı. Başarılı oyunculuklarının yanı sıra sürükleyici ve özgün hikayesiyle de adından söz ettirmeye hazırlanan Magarsus, ilk 2 bölümüyle 10 Ağustos’ta BluTV’de izleyicisiyle buluşacak.

Magarsus'un fragmanı yayınlandı

Sarıbahçe’deki narenciye ticaretini tekelinde tutan Halil Kurak’ın (Ercan Kesal) sarsılmaz sandığı gücünün tehlike altında olduğu, Kurak Tarımı’n dişli rakiplerle çatışmasının yanı sıra aile içinde de gücü eline almayı bekleyen yeğeni Beton (Berkay Ateş), oğlu Turgut (Çağlar Ertuğrul) ve kızı Tansu’nun (Merve Dizdar) da çatışmalarını gösteren fragman, Magarsus için büyük heyecan yarattı. Yunus Ozan Korkut’un yönettiği Magarsus’un fragmanı, etkileyici görüntüleriyle de dikkat çekti.

Magarsus'un fragmanı yayınlandı

MAGARSUS BERLİN TV SERİES’TE

Uluslararası önemli dizi yapımcılarının ve sektörün önde gelenlerinin bir araya geldiği 10-13 Temmuz 2023 tarihlerinde Almanya’da gerçekleştirilecek 7. Berlin TV Series Festivali’nin “Special Mention” kısmına seçilen Magarsus’un festival kapsamındaki gösterimi 11 Temmuz akşamı oyuncuların katılımıyla Berlin’de Delphi Lux sinemasında gerçekleştirilecek.

Magarsus'un fragmanı yayınlandı

BAŞARILI OYUNCULAR BİR ARADA

Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar’ın başrolleri paylaştığı Magarsus’ta genç oyunculara usta oyuncu Ercan Kesal da eşlik ediyor. Ercan Kesal’ın Kurak Tarım’ın kurucusu Sarıbahçe’deki tüm narenciye ticaretini elinde tutan Halil Kurak’ı canlandırdığı Magarsus’ta Berkay Ateş, Halil Kurak’ın yeğeni, aynı zamanda sağ kolu Beton’u, Çağlar Ertuğrul ise fevri ve öfkeli oğlu Turgut’u canlandırıyor. Merve Dizdar ise Halil Kurak’ın Amerika’da eğitim alıp, Kurak Tarımı modern ve kurumsal bir yapıya çevirmek isteğiyle Sarıbahçe’ye dönen kızı Tansu’yu canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Burcu Gölgedar, Cem Bender, Mehmet Bozdoğan, Sümeyye Aydoğan, Menderes Samancılar, Uğur Uzunel, Kayhan Açıkgöz, Sezer Arıçay, Sekvan Serinkaya, Emel Atıcı ve Murat Baykan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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