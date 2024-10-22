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Mabel Matiz’den Harbiye sürprizi

Mabel Matiz, Harbiye’de verdiği konserlerinde izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Matiz’in önceki akşam sürpriz konuk sanatçısı Zeynep Bastık oldu.

Mabel Matiz’den Harbiye sürprizi

 

Mabel Matiz üç gün üst üste sahne alacağı Atlantis Yapım’ın organizasyonuyla gerçekleşen Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri’nin ikincisi için önceki akşam sevenleriyle buluştu.

Mabel Matiz’den Harbiye sürprizi

En sevilen eserlerini hayranlarıyla birlikte seslendiren Mabel Matiz’in yine bir sürpriz konuk sanatçısı vardı. Zeynep Bastık’ı sahnesinde konuk eden Mabel Matiz, ‘Lan’ şarkısını Bastık ile birlikte söyledi. Kısa bir süre önce birlikte klip de çeken iki sanatçı, hayranlarının yoğun isteği üzerine şarkıyı iki kez seslendirdi.

Her konseri unutulmaz anlara ev sahipliği yapan ünlü sanatçı, sezonun 9. ve son Harbiye konseri için 22 Ekim tarihinde yine hayranlarının karşısında olacak.

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