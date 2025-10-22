 Mabel Matiz 2025’in son Harbiye konserinde sahnedeydi  

  • Video Galeri Foto Galeri
Mabel Matiz yılın en çok konuşulan Harbiye konser serisinde unutulmaz bir final yaptı. Sanatçı, yılın son Harbiye’sinde de seyircisi tarafından coşkuyla karşılandı.

Türk pop müziğinin en özgün seslerinden Mabel Matiz, 2025 yılının son Harbiye konseri için sahnedeydi. Yıl boyunca Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde verdiği tüm konserleri gibi bu konserin de biletleri günler öncesinden tükendi.

Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen Paribu Açıkhava Konserleri kapsamındaki gece, Mabel Matiz’in benzersiz vokali ve repertuvarındaki sürprizlerle unutulmaz bir akşama dönüştü. “Fan”, “Fırtınadayım”, “Müphem” ve “Kömür” gibi hit'lerinin yanı sıra sahneye özel düzenlemeler de büyük alkış aldı. Sahne ışıklarından kostüm tasarımlarına kadar her detayın titizlikle hazırlandığı konser, binlerce dinleyicinin eşlik ettiği coşkulu bir finalle son buldu.

2025 sezonu boyunca Harbiye Açıkhava’da gerçekleştirdiği her konseri kapalı gişe geçen Mabel Matiz, müzikseverlere bir kez büyüleyici bir gece yaşattı.

