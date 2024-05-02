M·A·C Cosmetics’ten sezonun en trend makyajı

Chestnut Trend

Makyaj dünyasında Latte'den başlayıp Espresso'ya kadar ilerledikten sonra şimdi sıra Chestnut Trend Makyajı'nın parlamasına geldi. Zengin monokromatik kahverengilerin yükselişiyle birlikte, kestane renginin tekrar popüler hale gelmesi kaçınılmazdı. Ancak M·A·C için, kestane tonları hiçbir zaman geri planda kalmadı. M·A·C Sanat Yönetmeni Terry Barber, bu yeni trend için "M·A·C'in Chestnut kahverengi Dudak Kalemi, 90'lardan beri efsanevi bir ürün. Bu, sürekli olarak yeniden icat edilen, zamansız bir klasiktir.” diyor.

Bu ay, Chestnut Trendine uygun olacak yeni ürünler eklendi. Kaşlar ve gözleri ortaya çıkartmanın tam zamanı değil mi? Yeni Pro Brow Definer ile kaşlarına renklendirme yaparken, Yeni Pro Locked Gel Kaş şekillendirici ile kaşlarını şekillendirebilirsin. Chestnut kahverengi tonunda M·A·CStack maskara ile kusursuz kirpikler şimdi seni bekliyor. Her katta daha uzun, daha hacimli kirpikler, şimdi ikonik dudak kalemi Chestnut’tan esinlenerek oluşturulan kahverengi tonuyla. Chestnut Dudak Kalemi ile kalıcılığı yüksek özelliklere sahip ve bir arada kullanıldığında, trende uygun bir monokrom görünüm oluşturuyor.

Pro Locked Brow Gel Kaş Şekillendirici-949 TL

12 saate kadar kalıcı, dökülme yapmayan formül, yeni şekillendirici fırça ve ultra esnek tutuş. Tere ve neme dayanıklı yapısı, %93 doğal kaynaklı bileşenli formülü ile bitkisel, petrol içermeyen mineral ve su kaynaklarından elde edilmiştir.

Pro Brow Definer – TIP Brow Pencil Kaş Kalemi -949 TL

2 kat daha uzun kalıcık, 24 saat boyunca solmayan suya dayanıklı doğal ama belirgin görünüm sunuyor. Suya ve tere dayanıklı yapısı ile bulaşma yapmaz, 14 farklı renk seçeneği mevcut.

MACStack Maskara -1299 TL

Yeni M·A·CStack Chestnut kahverengi tonu maskara ile kirpiklerin artık daha uzun ve hacimli! Çok özel formülü sayesinde ağırlık hissi olmadan, topaklanma ve dökülme yapmadan, kat kat uygulanabilme özelliği ile dilediğin uzunlukta ve hacimde kirpik görünümü yaratabileceksin. Superstack Mega Fırça ile her katta daha uzun, daha hacimli kirpikler, şimdi ikonik dudak kalemi Chestnut’tan esinlenerek oluşturulan kahverengi tonuyla seninle.

Squirt Dolgunlaştırıcı Parlatıcı Dudak Balmı-899 TL

Parlak, canlı ve dolgun dudaklar için! Yapışkan his bırakmayan formülü ile dudakları besler ve dolgunlaştırır. Zencefil kökü yağı ve kırmızı biber özü ısı verirken, mentol kristalleri serinletir. Hindistan cevizi yağı, shea yağı ve avokado yağı ile besler, yumuşatır ve parlaklık verir.

Dudak Kalemi – Chestnut 729 TL

Dudağı şekillendirmek, hatlarını belirginleştirmek veya doldurmak için tasarlanmış bir kalem. Dudak Kalemleri dudakları şekillendirmek veya renklendirmek için ideal kremsi bir dokuya sahiptir. Uzun kalıcılığa sahip. İkonik Chestnut rengiyle kusursuz dudak görünümü yaratabilirsin.

Hadi sen de eğlenceye katıl! Trendleri öne çıkartan görünümünü yarat ve #MACTrend, #ChestnutTrend @MACcosmeticsTurkiye taglerini etiketlemeyi unutma!

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