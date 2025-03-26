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Lvbel C5'in viral olan Hav Hav Hav şarkısı dünyada ses getirmeye başladı!

Lvbel C5'in viral olan Hav Hav Hav şarkısı dünyada ses getirmeye başladı! İşte detaylar...

Lvbel C5'in viral olan Hav Hav Hav şarkısı dünyada ses getirmeye başladı!

Lvbel C5'in viral olan Hav Hav Hav şarkısı Türkiye'den sonra dünyada da ses getirmeye başladı.

 Lvbel C5'in viral olan Hav Hav Hav şarkısı dünyada ses getirmeye başladı!


Rakiplere göndermelerin yeni şarkısı Hav Hav Hav oldu.

 Lvbel C5'in viral olan Hav Hav Hav şarkısı dünyada ses getirmeye başladı!

Ünlü rapçi Lvbel C5’in dinlenme rekorları kıran Hav Hav Hav şarkısı çıktığı günden bu yana konuşulmaya devam ediyor.

Lvbel C5'in viral olan Hav Hav Hav şarkısı dünyada ses getirmeye başladı!
Şarkı Türkiye'den sonra dünyada da viral oldu.

 Lvbel C5'in viral olan Hav Hav Hav şarkısı dünyada ses getirmeye başladı!

İtalyan futbol devi Ac Milan ve boksör Conor McGregor resmi hesaplarından rakiplerine gönderme yaptı. Kısa sürede büyük etkileşim alan şarkı ülkemizden sonra dünyada gündem olmaya devam ediyor.

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