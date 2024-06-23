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SnobMagazin.com

Lucca Beach'te moda ve lüksün buluşması

Muse For All'un SS24 koleksiyonu "Modern Nostalgia", moda ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı keyifli bir davetle tanıtıldı.

Lucca Beach'te moda ve lüksün buluşması

Markanın tasarımcısı ve kurucusu Yasemin Öğün'ün ev sahipliğinde Mandarin Oriental, Bodrum'da yer alan Lucca Beach'te gerçekleşen etkinlik, modaseverlerden yoğun ilgi gördü. 

Lucca Beach'te moda ve lüksün buluşması

GÖZ ALICI DAVETLİ LİSTESİ 

Etkinlikte Begüm Ozer, Tuğçe Postoğlu, Cem Mirap, Tuba Ünsal, Ebru Akel, Burcu Esmersoy, Ayten Aslan Danışman, Derya Özdemir, Gülseren-Elif Eren, Melda Aksu, Billur Saatçi, Işıl Reçber, Fulya Gündoğdu, Seben- Reşat Domac ile Evrim Kırmızıtaş Başaran gibi tanınmış isimler hazır bulundu. 

Lucca Beach'te moda ve lüksün buluşması

ZAMANSIZ ZARAFET VE KUSURSUZ İŞÇİLİK 

Muse For All’un SS24 koleksiyonu, farklı zaman ve mekânların mükemmel bir harmanı olarak öne çıkıyor. 90’ların günlük ihtişamı, 80’lerin çarpıcı renk kullanımı, 70’lerin tığ işi ustalığı ve 40’ların maskülen ve askeri detayları, "Modern Nostalgia" koleksiyonunun temel unsurlarını oluşturuyor. 

RENKLERİN VE KUMAŞLARIN DANSI 

Koleksiyon, siyah ve beyazın deneysel kullanımıyla başlarken, yağ sarısı, limon, oker ve altın tonlarıyla ısıtılıyor. Beyazdan maviye geçişler yaz hissini artırırken, pembe ve yeşil gibi parlak renkler koleksiyona egzotik bir hava katıyor. 

Lucca Beach'te moda ve lüksün buluşması

MUSE FOR ALL İMZASI 

Muse For All'un imzası niteliğindeki çizgiler, bu koleksiyonda da geniş yer buluyor. Çizgi baskılı poplinler, denim yüzeyler ve kontrast dikişler, "Modern Nostalgia" koleksiyonunun iddiasını güçlendiriyor. Keten, poplin, pamuk ve gabardin kumaşların geniş kullanımı, Muse For All kadınlarının klasik ve sofistike tarafını vurguluyor. 

İLK MÜCEVHER KOLEKSİYONU 

Muse For All, ilk mücevher koleksiyonunu da bu etkinlikte tanıttı. Pırlanta ve altının kusursuz işçiliğiyle tasarlanan farklı oval formlardaki yüzükler, markanın çabasız, zamansız ve sofistike lüks anlayışını yansıtıyor. Bu mücevherler, Muse For All kadınının stilini tamamlayan en önemli parçalar arasında yer alıyor. 

"Modern Nostalgia" koleksiyonu, zamansız zarafeti ve kusursuz işçiliğiyle moda tutkunlarının yeni favorisi olmaya aday.

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