Linet: Gazze'de yaşananlar soykırımdır

Linet: Gazze’de yaşananlar soykırımdır

Linet: Gazze’de yaşananlar soykırımdır

Şarkıcı Linet, önceki akşam İzmir Alsancak’ta bulunan Mumlu Meyhane’de sahne aldı. 800 kişilik mekânı hınca hınç dolduran sanatçı, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsrail asıllı Türk vatandaşı olan Linet’e, Gazze’de yaşanan insanlık dramı soruldu. Konunun kendisi için son derece hassas olduğunu vurgulayan sanatçı, “Her şeyden önce ben bir insanım, ardından sanatçıyım. Gazze’de yaşananlar açık bir insanlık dramıdır.” ifadelerini kullandı.Yanlış anlaşılmalara sık sık maruz kaldığını dile getiren Linet, şu sözlerle kendisini net bir şekilde ifade etti:

“Ne söylersem yanlış anlaşılabiliyor; çünkü bulunduğum konum buna çok müsait. Ben ne İsrail Hükûmeti’nin savunucusuyum ne de herhangi bir siyasetin sözcüsüyüm. Ben sadece bir sanatçıyım.”

Açıklamalarını sert ve net bir mesajla tamamlayan Linet, şunları söyledi: “Zulmün faili kim olursa olsun, ben her zaman mağdurun yanındayım. Gazze’de yaşananları izlerken kendi adıma utanç duyuyorum. İsrail Hükûmeti’nin Gazze halkına uyguladığı bu zulmü en sert şekilde kınıyorum. Bu bir soykırımdır. Masum insanların topluca yok edilmesinin başka bir adı olamaz.”

