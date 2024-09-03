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'Leyla' dizisinin afişi yayınlandı

Ay Yapım’ın kadrosu, hikayesi ve tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken yeni dizisi, ‘Leyla’nın afişi yayınlandı. Çok yakında NOW’da ekranlara gelecek dizi sürükleyici hikayesiyle çok konuşulacak.

'Leyla' dizisinin afişi yayınlandı

Ay Yapım’ın kadrosu, hikayesi ve tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken yeni dizisi, ‘Leyla’nın afişi yayınlandı. Çok yakında NOW’da ekranlara gelecek dizi sürükleyici hikayesiyle çok konuşulacak. Yönetmen koltuğundan Hilal Saral’ın yer aldığı Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt’u kadrosunda buluşturan ‘Leyla’ dizisi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Brezilya’da yayınlandığı dönem tüm Latin Amerika’yı etkisi altına alıp izlenme rekorları kıran ‘Avenida Brazil’ isimli diziden uyarlanan ve çok yakında NOW’da ekrana gelecek ‘Leyla’nın afişi yayınlandı.

 'Leyla' dizisinin afişi yayınlandı

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur’dan intikamını almak için geri döner. ‘Leyla’ bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak. Genç ve usta oyunculardan oluşan oyuncu kadrosu, sürükleyici hikayesi ve sürprizleriyle ‘Leyla’ çok yakında NOW’da!

 

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