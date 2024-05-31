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Le Petit Chef artık 4 şef 4 menüyle daha zengin ve çeşitli bir deneyim

Gastronomi dünyasında yeniliklere ve farklı deneyimlere açık olanlar için yeni bir serüven başlıyor. Yakın zamanda şov ve menüsünü yenileyen Le Petit Chef, ziyaretçilerini daha da büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor.

Le Petit Chef artık 4 şef 4 menüyle daha zengin ve çeşitli bir deneyim

Dünyanın en küçük şefi Le Petit Chef, dört şef arkadaşıyla birlikte misafirlerini sürükleyici bir gastronomi yolculuğuna çıkarıyor. Bu deneyimi, masanızın üzerinde gerçekleşen son teknoloji 3D tiyatral bir şov olarak gerçekleşiyor. Minyatür şefler, 3D görseller eşliğinde yemeklerin yapılışını esprili bir dille anlatıyor. Kısacası, yemek masanızın üzerindeki nesneleri haritalandırarak sanal bir yemek pişirme hikayesi sunuluyor.

Le Petit Chef artık 4 şef 4 menüyle daha zengin ve çeşitli bir deneyim

Le Petit Chef ve arkadaşları, yemek hazırlarken geçtiği süreçleri, topraktan çıkardığı sebzeleri ve karşılaştığı tatlı sakarlıkları eğlenceli bir şekilde izleyicilere aktarıyor. Bu eşsiz gösteri, gastronomi tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

Le Petit Chef artık 4 şef 4 menüyle daha zengin ve çeşitli bir deneyim

YENİLENEN MENÜ: DÜNYA MUTFAĞININ EN GÜZEL LEZZETLERİ

Le Petit Chef İstanbul’un yenilenen menüsü, misafirlerine dünya mutfaklarının en güzel lezzetlerini sunuyor. İspanyol, Japon, İtalyan ve uluslararası mutfaklardan seçkin tatlar, minik şeflerin hünerli ellerinde lezzet şölenine dönüşüyor. Her bir şef, kendi mutfağının en özel yemeklerini hazırlarken, misafirlere unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.

Le Petit Chef artık 4 şef 4 menüyle daha zengin ve çeşitli bir deneyim

Yeni menüde öne çıkan lezzetler arasında İspanyol paella, Japon sushi, İtalyan makarnaları ve uluslararası mutfaklardan özel tatlar bulunuyor. Bu çeşitlilik, her damak tadına hitap eden bir ziyafet sunuyor. Le Petit Chef’in yenilenen menüsü, sadece lezzetleriyle değil, aynı zamanda sunumuyla da göz dolduruyor.

Le Petit Chef artık 4 şef 4 menüyle daha zengin ve çeşitli bir deneyim

 

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