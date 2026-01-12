Lazer epilasyona başlamaya karar verdiniz tebrikler!

Pürüzsüz bir cilde giden bu yolculukta atılan ilk adım her zaman en heyecan vericisidir. Ancak bu sürecin konforlu, güvenli ve en yüksek verimde geçmesi için ilk lazer seansına gitmeden önce yapılması gereken kritik hazırlıklar var. Bu hazırlıklar en az seansın kendisi kadar önemlidir. Sıkça duyduğunuz keşke bilseydim dediğiniz ne varsa hepsini bu rehberde Uzman Estetisyen Kaan Parlak anlatıyor.



DOĞRU YÖNTEMİ SEÇMEK: HANGİ CİHAZ SİZE UYGUN

“Lazer epilasyon” tek bir cihazdan ibaret değildir. yöntemi bilmek beklentinizi doğru yönetmenizi sağlar. Lazer epilasyonun çalışma prensibi basittir: Lazer dalgaları, kıl köklerindeki melanin pigmentini hedefler. Ancak her lazer dalgaboyu her cilt ve kıl tipinde aynı derecede etki değildir. İşte tam da bu yüzden “en iyi lazer cihazı” diye bir şey yoktur; sizin cilt ve kıl tipinize “en uygun lazer dalgaboyu” vardır. Örneğin, cilt tipiniz koyu ise farklı, kılınız ince ise farklı teknoloji gerekir. Eskiden bu durum, “ya Alexandrite ya diode dalga boyu ile çalışan cihaz seçmek zorundasın” anlamına gelirdi. Günümüzde ise bu problemi çözmek için “hibrit” veya “çoklu dalga boylu” sistemler geliştirilmiştir. Bu yeni nesil cihazlar, farklı dalga boylarının tek bir atışta birleştirerek her cilt tipine uyum sağlamayı hedefler.

HAZIRLIK GÜNÜ

Doğru hazırlık seansın verimini %50 artırır. işte adım adım yapmanız gerekenler:



JİLET NE ZAMAN VE NASIL YAPILMALIDIR?

Lazer epilasyona gitmeden önce neler yapılmalıdır sorusunun en kritik cevabı: jilet Lazerin enerjisini cildin yüzeyindeki kılları harcayıp “boşa yakmasını” istemeyiz. Enerjinin tamamı kökü odaklanmalıdır. Bu yüzden, seansa gelmeden tam bir gün önce (24 saat) bölgeyi jiletle nazikçe (tahriş etmeden) temizlemelisiniz. Seans günü jilet yapmak cildi

hassaslaştırabilir, bu yüzden bir gün önce en ideal zamandır.



CİLDİNİZ “SIFIR KOZMETİK” OLMALIDIR. (DEODORANT VE KREM UYARISI)

Randevu günü, uygulama yapılacak bölge tamamen temiz ve “çıplak” olmalıdır. Deodorant, antiperspirant, vücut losyonu, parfüm veya nemlendirici gibi ürünler, içerdikleri kimyasallar nedeniyle lazer ışığıyla reaksiyona girebilir. Bu durum, ciltte istenmeyen lekelere veya yanıklara sebep olabilir. Seansa gitmeden önce duş alıp cildinizi arındırın, ancak sonrasında hiçbir şey sürmeyin.

SEANS ÖNCESİ ASLA YAPILMAMASI GEREKENLER

Bu bölüm, belki de en önemli kısımdır. Seansınızın verimini sıfırlayacak veya cildinizi riske atacak üç büyük “ASLA” kuralı vardır.

GÜNEŞLE VEDALAŞIN (BRONZ TEN NEDEN EN BÜYÜK DÜŞMANINIZ)

Lazer cihazları, kıl kökündeki koyu renkli “melanin” pigmentini hedef alarak çalışır. Cildiniz bronzlaştığında, cilt yüzeyiniz de melanin bakımından zenginleşir. Cihaz, kıl kökü ile bronz teninizi ayırt etmekte zorlanır. Bu durum, enerjinin kök değil, cildinize yönelmesine ve “leke” veya “yanık” riskine yol açar. Bu yüzden, lazer epilasyona gitmeden önce en az 3-4 hafta aktif güneşlenmeyi ve solaryumu tamamen bırakmalısınız. Güvenliğiniz her şeyden önemlidir.



KÖKLERİ BESLEYİN (AĞDA,CIMBIZ,EPİLATÖRE VEDA VAKTİ)

Lazerin hedefi kıl köküdür. Ağda, cimbiz veya epilatör gibi yöntemler, kılı kökten kopartır. Yani ? Lazerin hedef alacağı bir hedef kalmaz. Seansa gitseniz bile, cihazın yakalayacağı bir kök olmadığı için seansınız tamamen boşa gider. Lazer sürecine başladığınız andan itibaren, tüyleri kısaltmak için tek dostunuz jilet olmalıdır.



CİLDİNİZİ DİNLENDİRİN (KİMYASAL PEELİNG VE KESE YOK)

Seans günü cildinizin sakin ve en dayanıklı halinde olmasını isteriz. Randevunuzdan en az bir hafta önce, bölgeye kimyasal peeling, asitli (AHA/BHA) serumlar veya sert keseler uygulamayı bırakmalısınız. Bu tür işlemler cildin üst tabakasını incelterek hassaslaştırır. Hassas bir cilde lazer uygulamak, gereksiz tahriş ve acıya neden olabilir.

