Laurel İstanbul, Demirciköy’de kapılarını açtı

Menüsünde Şef Murat Bozok imzası bulunan Laurel İstanbul, ilham verici bir atmosferde doğayla harmanlanmış lezzetler sunuyor.

Laurel İstanbul, şehrin en gözde kaçış noktalarından biri olan Demirciköy’de kapılarını açtı. Yaklaşık bin 500 metrekarelik bir alan üzerine kurulu mekan, misafirlerine yemyeşil bir doğa içinde, uzun saatler oturup, şahane vakit geçirmeyi ve dünya mutfaklarından en seçkin lezzetleri tatmayı vadediyor. Konforlu oturma düzeni,dekorasyonu ve bahçesindeki birbirinden sevimli hayvanlarıyla da misafirlerine fark yaratan bir mekan deneyimi sunuyor.

Son derece zengin bir kahvaltı ile servise başlayan Laurel İstanbul,sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar çok geniş bir menüyle konuklarını ağırlıyor. İştah açıcı başlangıçlar,ev yapımı makarnalar,hamur işleri,pizza çeşitleri,risottalar,etli ve deniz mahsullü yemekler menüsünde göz dolduruyor.

Laurel İstanbul’un, 50 kişi kapasiteli dış mekanının yanı sıra ,70 kişilik bir iç mekanı da bulunuyor. Mekanda ayrıca, puro severler için düşünülmüş bir “puro lounge” ile lezzetli kokteyllerin hazırlandığı bir “bar” da hizmet veriyor. Laurel İstanbul,haftanın dört günü saat 09.00-24.00,cuma-cumartesi ve pazar günleri ise 09.00-02.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor. Mekan, özellikle gün batımında konuklarına tam bir görsel şölen sunuyor.

Fark yaratan bir yemek deneyimi için yerlerinizi ayırtın!

Laurel İstanbul’un mutfağında yerel ürünlere ağırlık verilirken, menüdeki her tabak mevsimine uygun malzemelerle hazırlanıyor. Lezzete verilen önem kadar, çevreye de duyarlı bir yaklaşımla, aşırı atık içeren yemeklere menüde yer verilmiyor. Doğanın tam kalbinde, üst düzey bir konfor ile modern ve yalın çizgilerin hayat bulduğu Laurel İstanbul, misafirlerine fark yaratan bir deneyim yaşatmayı ve onları “Laurel İstanbul müdavimi” yapmayı hedefliyor.

'Teras Sahne’ ve ‘Laurel Patisserie’ için hazırlıklar sürüyor

Laurel İstanbul’un, üst terasında yer alan ‘Teras Sahne’ de haftanın belirli günlerinde canlı müzik performansları ile eğlencenin merkezi olmaya aday. Yine hazırlıkları devam eden ‘Laurel Patisserie’ ise fransız cafelerinden esinlenen dekorasyonu ve leziz pastaları ile kendisinden söz ettireceğe benziyor.

Bu arada ufak bir not da eklemiş olalım…Eşsiz doğası ve göz alıcı dekorasyonuyla dikkat çeken Laurel İstanbul, zaman zaman dizi setlerine de ev sahipliği yapıyor.

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