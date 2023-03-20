Lara Doğum Günü'nde Evlendi

Beylikdüzü Duqqan Sahne’de Önceki akşam gerçekleşen düğün töreni ile dünyaevine giren Lara’yı bu önemli gününde iş insanı Gökhan Reis ve Aslı Hünel yalnız bırakmadı.

Aynı zamanda doğum günü olan 19 Mart tarihinde düğün törenini gerçekleştirerek, bugünü daha da anlamlı kılan Lara, tercih ettiği gelinlik ile de göz kamaştırdı.



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