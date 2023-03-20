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Lara Doğum Günü'nde Evlendi

Şarkıcı Lara, İranlı Milli Voleybolcu Mehdi Karimi ile doğum gününde dünya evine girdi. 

Lara Doğum Günü&#039;nde Evlendi

Beylikdüzü Duqqan Sahne’de Önceki akşam gerçekleşen düğün töreni ile dünyaevine giren Lara’yı bu önemli gününde iş insanı Gökhan Reis ve Aslı Hünel yalnız bırakmadı. 

Lara Doğum Günü&#039;nde Evlendi

Aynı zamanda doğum günü olan 19 Mart tarihinde düğün törenini gerçekleştirerek, bugünü daha da anlamlı kılan Lara, tercih ettiği gelinlik ile de göz kamaştırdı. 
 

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Editör
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