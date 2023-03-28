“Kutsal Damacana 4” Bu Kez Müzikseverlerle Buluşuyor!

Başrollerinde Şafak Sezer, Ersin Korkut, Nilgün Belgün, Erhan Yazıcıoğlu ve Müjde Uzman’ın yer aldığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films etiketli 'Kutsal Damacana 4’ başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

En son 1 milyon seyirci baremini aşarak son üç yılda bu yüksek başarıya ulaşan ilk komedi filmi olan 'Kutsal Damacana 4' sevenlerine bu defa büyük bir sürprizle geliyor. Filmin yanı sıra eğlenceli müzikleriyle de büyük ilgi gören 'Kutsal Damacana 4'ün 20 parçadan oluşan soundtrack albümü dinleyicilerin beğenisine sunulacak. Filmin birbirinden başarılı müzikleri ise usta müzisyenler Ercan Saatçi, İlker Yeter ve Ceyhun Çelikten’in imzası taşıyor. İmparator İbrahim Tatlıses’in “Gelmesin”, popun kraliçesi Hande Yener’in “Benden Bir Tane Daha Yok” şarkılarının dışında enstrümantal parçalarında yer aldığı albüm meraklılarını bekliyor.

“Kutsal Damacana 4”ün soundtrack albümü 24 Mart’dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…



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