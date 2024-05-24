Kristal Türkiye Büyük Kulüp Ödülleri sahiplerini buldu

Kristal Türkiye 15. yıla özel 15 büyük organizasyon ile kutlamaya devam ediyor.

Kristal Türkiye bu yıl 5. sini düzenlediği ‘’Kristal Türkiye Büyük Kulüp Ödül Gecesi’’ İstanbul’un İlk ve Tek Lüx Event Gemisi olan SUDATUR Event Gemide gerçekleşti. Türkiye’den İstanbul, Bursa, Yalova, İzmir, Aydın, Muğla, Afyon, Denizli, Düzce, Rize, Erzurum olmak üzere Kıbrıs ve Dubai şubelerinin de bulunduğu 300 Kristal Türkiye Profesyoneli bir araya geldi.

Şampiyonlar Kristal Türkiye Büyük Kulüp Ödüllerini KR Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Emrah Özdemir elinden aldılar. Ödül Gecesinde sanatçılar Afrikalı Ali, Mezdeke Dans Show, Dora & Ahmet Altınbaşak, Ferman Toprak ve Lara gecede sahne aldılar. Özellikle Ferman Toprak ve Lara'nın düeti davetlilerden büyük alkış aldı.

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