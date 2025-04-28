 Köstebekgiller : Ata Tohumu Muhafızları'nın galası yapıldı!

Yapımcılığını Filmevi Yapım ve Royal Pictures’’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ekin Pandır’ın oturduğu, başrollerinde Beren Gökyıldız, Pınar Altuğ, Sefo, Jennifer Boyner, Mehmet Aybars Kaya ve Beyti Engin’in olduğu, 2 Mayıs’ta sinema severler ile buluşacak serinin yeni filmi Köstebekgiller:Ata Tohumu Muhafızları Kanyon Avm’de düzenlenen görkemli bir gala ile gösterim yaptı.

PANDEMİNİN EN BÜYÜK FAYDASI ATA TOHUMU'NUN DEĞERİNİ GÖSTERDİ!

Dizinin başrol oyuncularından Pınar Altuğ, Aysun karakteri ile filmde 2 çocuk annesi olarak yer aldı. Çocukları Köstebekler ile işbirliği yapan ve hayvanları çok seven ama tüye alerjisi olan bir kadını canlandıran Pınar Altuğ film ile ilgili : "Çocuklar için yapılan herşeyin içinde yer almaktan hep çok büyük bir keyif aldım. Aslında küçük bir rolüm var ama yine çocuklarla beraberim. Köstebekler çok sevimli. Köstebekgiller hepimizin yıllardır bildiği hayatımızın bir parçası olan bir projeydi. Şimdi onun devamı ile birlikte Ata Tohumu kadar önemsediğimiz ve önemsememiz gereken bir konuyu çocuklara anlatacağımız için çok mutluyum. Son birkaç senedir herkes birşeylerin fazlasıyla farkına vardı. Çünkü teknoloji gelirken doğallık elden gitmeye başlamıştı. Bence pandeminin hepimize en büyük faydası doğaya dönüş başladı. İşte o doğaya dönüşte Ata Tohumu’nun ne kadar kıymetli olduğunun farkına varmamızı sağladı. Bizde şimdi bunu çocuklara anlatacağız" dedi.

KIZIMLA OYNAMAYI ÇOK ARZU EDERİM!

Galaya kızı Su ve eşi Yağmur Atacan ile katılan Pınar Altuğ, "Kızımla bir filmde oynamayı çok arzu ederim. Çocuklar Duymasın’da beraber rol aldık, beraber reklam filmleri çektik ama uzun metrajlı bir projenin içinde kızımla tabiiki gözgöze olmak isterim. Ama o zaman ben setten bir şey anlarmıyım onu bilmiyorum çünkü Su ile sete girdiğim zaman ona bakmaktan ben kendimi unutuyorum. Ama çok arzu ederim." Açıklamasını yaptı.

SEFO İLE KENDİ SESİMLE ŞARKILAR SÖYLEMEK İSTERİM

Köstebekgiller : Ata Tohumu Muhafızları filminde “Süslü” karakterini seslendiren Pelin Akil ; "Hem kızlarım, hem kendim filmde sadece sesim ile de olsam oyuncu arkadaşlarım kadar heyecanlıyım. Sefo ile kendi sesimle de şarkılar söylemek isterim ama böyle denk geldi, çalışmamız. Tam bir Köstebek gibi söyledim şarkıyı."dedi.



MÜZİK SEKTÖRÜNE ATILMAK İSTİYORUM

Güzel oyuncu Pelin Akil, "Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Artık müziğe daha fazla atılmak istiyorum. Müzikle ilgilenen arkadaşlarımda beni itiyorlar bu konuda. Şu anda zaten bir müzikalde oynuyorum. Müzikalde oynamayı çok seviyorum. Başka projelerde de oynamayı çok isterim. İstiyorum,yapacağım, olacak diyerek manifestimi de gerçekleştirdim" dedi.



İLERDE BİR DÜET GELEBİLİR

Köstebekgiller : Ata Tohumu Muhafızları filminde şarkılarıyla yeralan Sefo; galada çocukların ilgi yağmuruna uğradı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sefo, "Çocuklarla güzel bir filmde buluşmaktan çok mutluyum. Benim için bir ilk oldu. Umarım devamı gelir. Film için Pelin Akil ile stüdyo’ya giren Sefo, Süslü karakterini bildiğim için aslında alıştım ama Pelin Akil’den yüzyüze duymak biraz garip geldi .İlerde bir düet neden olmasın,açıklamasında bulundu.



DEPREMDE YALINAYAK DIŞARI ÇIKTIM

Sefo, İstanbul’da olan 6,2 şiddetindeki depremde evinden nasıl korku ile çıktığını anlattı. "Elimde telefon yok, ayakkabı yok, çorap yok, o an delirmiş gibiydim.Çok korktum ama sonra geri girdim." Dedi.



AŞKI NEREDE KAYBETTİĞİMİ BULAMIYORUM

Sefo ; aşkı nerede kaybettin sorusuna ; "Bende bilemiyorum ki ,bende bilsem orayı arayıp bulacağım geri. Aşk hayatımda 1,5-2 yıldır yok.Ama böylede ben mutluyum." Açıklamasında bulundu.



FİLMİN ÇOCUK YILDIZLARI

Beren Gökyıldız ve Aybars Kaya filmin çocuk yıldızları “Deniz ve Arda” rolleri ile galada hem heyecanlı halleri hem de şıklıklarıyla dikkat çekti. Pınar Altuğ’un çocuklarını oynayan ikili hem çok heyecanlı olduklarını hem de bu güzel kadro ile buluştukları için çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

GALAYA KIZLARIYLA GELDİ

Galaya kızlarını getiren Anıl Altan, Pelin Akil ile olan evlilik süreci ile ilgili yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Kızlarıyla birlikte filmi izleyen Altan, çocuklarının yanında konuşmak istemediğini belirtti. Kızlarıyle birlikte keyifli vakit geçiren Anıl Altan, Pelin Akil’in tiyatro oyununa yetişmesi gerektiği için galadan erken ayrılması sebebiyle filmi kızlarıyla izledi. Gala başlamadan önce Pelin Akil, eşi Anıl Altan’ın yanına gelerek önce kızlarını kucağına daha sonrasında Anıl Altan’ı öperek film ekibine ayrılan yerde filmi izledi.

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