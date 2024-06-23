Koray Avcı'dan Mustafa Keser açıklaması: Öyle bir şey yok

Sevilen şarkıcı Koray Avcı, önceki akşam Kıbrıs İskele bölgesindeki Grand Sapphire Resort'te sahne aldı. Özel tasarım olan gömleğiyle şık bir kombin ile sahneye çıkan Avcı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muhabirlerin "Bayram sizin için nasıl geçiyor?" sorusuna " Bayram benim için çok güzel geçiyor. Çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmadan duramayan bir insanım" dedi. Yeni single çalışması olduğundan da bahseden Koray Avcı, " Bu hafta bir single şarkım çıkıyor. Arabesk bir parça okuyacağım. Herkesin bildiği aynı zamanda benimde çok sevdiğim ve hissettiğim bir şarkı olacak. Menajerimle de anlaşma yaptık. Beni kasım ve şubat ayları arasında rahat bırakması konusunda. O aylarda 4-5 single daha yapmayı düşünüyorum." cevabını verdi.

ÖYLE BİR ŞEY YOK

Şarkıcı Mustafa Keser'in Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda Koray Avcı'yı kastettiği iddia edilmişti. Keser, "6-7 sene kadar önce Ankara'da sahne aldığı zamanlarda mekanın sahibi tarafından söz konusu şarkıcının kendisine getirildiğini ve "Ağabey bu yanında olsun, bunu yeni piyasaya sürüyorum. Senin yanında görünsün" dediğini söyledi. Söz konusu kişinin utana sıkıla yanına oturduğunu belirten Keser, "Yanıma zar zor getirdiler, görünsün adam olsun diye. Baya da adam oldu, benden çok para kazanıyor şu anda. İki defa uçakta karşılaştık, yüzünü çevirdi bana selam vermedi" gibi söylemlerine cevap veren Avcı, Öyle bir şey yok. Mustafa abi bizim üstadımız. Ben her gördüğüm yerde selam veririm. Latife etmiş orda bunu öyle kabul ediyorum en azından ben ilk o mekanda 2 Eylül 2015 yılında sahne aldım. Mustafa hocam orada 2017 de yılında sahne aldı. Biz ona hayranız. Onu izlemeye gittik. Sağolsun bizi iyi ağırladı. Ben öyle biri değilim. Öyle bir şey yok. Mustafa abi bizim üstadımız. Ben her gördüğüm yerde selam veririm. Latife etmiş orda bunu öyle kabul ediyorum en azından ben ilk o mekanda Yolda kimi görsem selam veririm." dedi.

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