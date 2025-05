 Koray Avcı'dan albüm müjdesi!

Dünyayı karış karış gezmeye devam eden Koray Avcı, Kanada ve Avrupa turnesinden döner dönmez soluğu Yavru Vatan Kıbrıs’ta aldı.

İskele bölgesindeki Grand Sapphire Resort’te sahne alan sevilen sanatçı, 1500 kişilik kalabalığa müzik dolu bir gece yaşattı. Şarkıları ve türkülerle hayranlarından tam not aldı.

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, yurtdışı konserlerinin çok güzel geçtiğini söyledi: "Kanada, İngiltere, Hollanda konserlerimiz harikaydı. Hollanda'nın Utrecht şehrindeki sahnemizde unutulmaz bir anı yaşadık. Bir misafirimiz bir anda ‘Leyla!’ diye bağırdı. Orkestra da ben de çok şaşırdık. Leyla şarkısını istiyordu. Yanına gittim, konuştuk; çok güzel bir abiydi, en önde oturuyordu. Her şarkıyı okumadan önce kendisinden izin alıyordum. Bazı şeyler anlatılmaz, yaşanır."

Avcı, konser takviminin hız kesmeden devam edeceğini de duyurdu: "Dünyayı gezmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde aylarca hazırlığını yaptığımız Bostancı konserim var. Almanya’da bir festivale gideceğiz, Amerika’da akustik konserlerimiz olacak, İskoçya’ya gideceğiz. Bayağı gezeceğiz."

Yeni albüm çalışmalarıyla ilgili ise kafasının karışık olduğunu dile getirdi: "Şu an kafam çok karışık. Bir değil, iki albüm çalışması içindeyim. Biri çok geleneksel, diğeri masa muhabbeti şarkıları... Yani sürpriz mi desem, her an her şey olabilir mi desem... Kısacası düzeleceğiz inşallah! Şu an kafam albüm gibi çorba oldu. Bakalım, hayırlısı."

Anneler Günü’nü de unutmayan Avcı, geceye özel bir sürprizle sahnede duygu dolu anlar yaşattı: “Her sahnemizde olduğu gibi bu akşam da annelere çok özel bir şarkı söyleyeceğim. Ahmet Kaya’dan ‘Şafak Türküsü’, tüm annelere armağan olsun.”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.