 Kızılcık Şerbeti sezon finalini kutladı

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finalini görkemli bir davetle kutladı.



Address Hotel Istanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşen davette fenomen dizinin başrol oyuncuları, yapım ekibi ve tüm set çalışanlarının dahil olduğu 160 kişilik dev kadro bir araya geldi.

Eğlence dolu sezon finali kutlaması gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç’ın yer aldığı senaryosunu Melis Civelek’in kalemi aldığı ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti heyecan dolu bir sezonu geride bıraktı. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi güçlü isimlerin yer aldığı dizi, daha ilk sezonda reyting listelerinde ilk sırada yer almayı başardı. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Gold Yapım imzalı sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finalini Address Hotel Istanbul ev sahipliğinde görkemli bir geceyle kutladı.

Address Hotel Istanbul’un şık tasarımı ve keyifli atmosferiyle dikkat çeken Balo Salonu’nda bir araya gelinen bu özel gecede, Baş Şef Ender Doğan’ın Kızılcık Şerbeti ekibi için hazırladığı çok özel menü ile başlayan eğlence dolu saatler bütün gece boyu devam etti. İzleyicinin yeni sezonu iple çektiği Kızılcık Şerbeti sürpriz bir finalle ekranlara ara verirken yeni sezonda yine en çok konuşulan yapım olacağının sinyalini verdi.

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