Kıvanç Kasabalı onarıcı tarım farkındalığı için çalışacak

2008 yılından bu yana Türkiye’de tarımsal sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak amacıyla iş birliği yapan, bu alanda birçok önemli projeyi hayata geçiren ETi Burçak ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), ortak çalışmalarına bir yenisini ekledi.

İş birliklerinin yeni safhası olarak açıkladıkları “ETi Burçak & WWF Türkiye Toprak Gönüllüleri” hareketiyle beraber, bu yıl gerçekleştirecekleri diğer planlarını da kamuoyuyla paylaşan ETi Türkiye CEO’su Ercan Öz ve WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula, önümüzdeki dönemde atacakları adımları ETi Burçak’ın yeni marka elçisi Kıvanç Kasabalı’nın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda basın mensuplarıyla paylaştı.

Türkiye’deki tarım topraklarının yüzde 88’inin sağlıksız olduğu tespitinden hareketle tarım topraklarının iyileştirilmesi amacıyla 2020 yılında “Sağlıklı Toprak Hareketi” projesini başlatan ETi Burçak & WWF-Türkiye, projeyi yeni dönemde “Toprak Gönüllüleri” açılımıyla devam ettirecek. İlk aşamada İç Anadolu bölgesinde Konya, Ankara, Eskişehir, Çorum, Yozgat ve Sivas illerine giderek çiftçileri tarlalarında ziyaret edecek olan “ETi Burçak & WWF-Türkiye Toprak Gönüllüleri”, çiftçilere toprak koruma yöntemlerini yağış simülasyonu gösterimleriyle anlatacak.

Tarım topraklarının sağlığının iyileştirilmesi ve doğa dostu toprak koruma yöntemlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla başta çiftçiler olmak üzere toplumun her kesiminde farkındalık yaratılması hedeflenen projenin iletişim faaliyetlerinde ETi Burçak’ın yeni marka elçisi Kıvanç Kasabalı da aktif görev alacak.

Kıvanç Kasabalı konuyla ilgili şunları söyledi: ETi Burçak - WWF Türkiye Toprak Gönüllüleri” projesi, çiftçilerimizin verimliliklerini arttırarak tarım yapabilmelerine olanak sağlayacak. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü tarım topraklarımız maalesef giderek sağlığını yitiriyor. Bu konuda hızla harekete geçmeye ve önlem alınmasına ihtiyaç var. Bu önlemler alınmazsa yüzyıllar boyunca bizleri besleyen bu bereketli tarım toprakları maalesef işlevini yitirecek. Doğal kaynaklarımızı ve en önemlisi tarım topraklarımızı hoyratça kullanmaya dur dememiz gerekiyor. Yıllardır yapmış olduğum programlar, çiftçiler ve köylülerden öğrendiğim bir şey varsa o da toprağın her zaman kendisini ekeni, kendisine iyi davrananı aynı şekilde karşıladığıdır.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.